Bewoners Plantagebuurt vrezen verkeerschaos rond Artis door 'knip' in Weesperstraat

Er komt niet alleen een 'knip' in de Weesperstraat komende zomer. Om sluipverkeer te voorkomen komen er op drie andere plekken, waaronder de Anne Frankstraat, ook slagbomen te staan die overdag gesloten zijn. Bewoners van de Plantagebuurt maken zich daar zorgen over. Behalve dat zij zelf een stuk om moeten rijden om de stad uit te komen, vrezen omwonenden een enorme verkeerschaos rondom Artis. Vooral in het weekend als veel mensen met de auto naar de dierentuin gaan.

Buurtbewoner Karin Veltman is niet te spreken over de proef. "We voorzien een waterbedeffect: het wordt drukker en onveiliger. Alles wat ze op de Weesperstraat niet willen, krijgen wij straks hier. Ze zijn vergeten dat hier ook mensen wonen, naar hun werk moeten, visite krijgen en hulpdiensten moeten ontvangen."

Met name in de weekenden, als veel mensen met de auto naar Artis gaan, verwachten de buurtbewoners een grote verkeerschaos voor de deur. De reden? Er komt ook een zogenoemde knip in de Anne Frankstraat, waardoor er niet gemakkelijk vanaf de dierentuin naar parkeergarage Markenhoven kan worden gereden. "Als het parkeerterrein van Artis vol is, worden mensen doorverwezen naar de parkeergarage Markenhoven in de Anne Frankstraat. Dat vervalt zo meteen als die knip daar geplaatst is. Wij maken ons zorgen over hoe het dan moet gaan", vertelt buurtbewoner Joep Daniëls. Net na de Latjesbrug, die het water tussen de Anne Frankstraat overbrugt, komt de knip. "De auto's kunnen straks tot hier. Dan is het afgelopen en moeten ze terug. Richting Plantage Park- en Middenlaan en het opnieuw proberen", legt Daniëls uit.

Nieuwe routekaart Artis De gemeente laat weten dat de knip in de Weesperstraat, ondanks de kritiek, doorgaat. Daarmee staat ook de knip in de Anne Frankstraat buiten kijf. "De afsluiting op de Anne Frankstraat is om sluipverkeer in de Plantagebuurt te voorkomen. Als we die verplaatsen gebruiken niet alleen bezoekers van Artis, maar ook anderen dan deze route om naar de parkeergarage Markenhoven te gaan", aldus een woordvoerder. De gemeente heeft daarom een nieuwe routekaart voor Artis laten maken, waarop bezoekers van tevoren geïnformeerd kunnen worden over hoe ze de parkeergarage kunnen bereiken. Op de kaart is goed te zien dat bezoekers door de knip een flink stuk moeten omrijden. We overleggen met Artis en houden de situatie rondom de knip goed in de gaten, zodat we kunnen kijken of dit goed verloopt", aldus een woordvoerder. Ook Artis laat weten nog op zoek te gaan naar de beste alternatieve routes. Zodra daar meer over bekend is, zal de dierentuin dat op de website communiceren. Artis adviseert ook om iedereen die met het openbaar vervoer kan komen, dat te doen. De proef met de knip in de Weesperstraat start 12 juni en duurt tot 23 juli. Dat betekent dat overdag en 's avonds ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht de Weesperstraat met slagbomen wordt afgesloten. Ook de drie nabijgelegen straten - de Kattenburgergracht, Anne Frankstraat en Hoogte Kadijk - zullen in de periode worden afgesloten.