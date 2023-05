Wervelende eerste helft AZ levert ruime zege op bij rentree De Wit en Karlsson

AZ heeft het eredivisieweekend afgesloten met een overwinning. De Alkmaarders versloegen FC Emmen met 5-1 en alle goals werden gemaakt voor de rust. Jesper Karlsson en Dani de Wit keerden in de tweede helft terug na blessureleed. De derde plek is nu weer voor AZ door de zege.

AZ legde de basis voor de ruime zege door vier doelpunten te maken in een kwartier. Het bal werd geopend door Sven Mijnans, die vrijwel vanaf de achterlijn scoorde: 1-0. De eerstvolgende aanval was raak via Myron van Brederode, die de afgelopen vijf wedstrijden Jesper Karlsson verving. Jens Odgaard kreeg even later ook een gigantische kans, maar zijn inzet werd wel gekeerd door Mickey van der Hart.

Een vrije trap van Tijjani Reijnders was hem vervolgens wel te machtig: 3-0. Sam Beukema leek de bal te schampen, maar de treffer werd toegekend aan Reijnders. De verdediger kon even later wél juichen. Beukema kopte een corner van Van Brederode tegen de touwen. Door een harde knal van Jordy Clasie ging AZ rusten met een ruime voorsprong: 5-0.