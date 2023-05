Landingsgestel blokkeert: KLM-vlucht naar Riyad keert terug naar Schiphol

Een Airbus A330-200 van KLM is vanmiddag teruggekeerd naar Schiphol, omdat na het opstijgen de wielen van het vliegtuig niet konden worden opgetrokken. In opnames van gesprekken tussen de piloten en de luchtverkeersleiding is te horen dat het 'landingsgestel niet omhoog kwam' en dat de bemanning wat tijd nodig had om kerosine te verbranden en de landing op Schiphol voor te bereiden.

Een Airbus A330-200 van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De vlucht naar de Saoedische hoofdstad Riyad en havenstad Dammam vertrok rond 16.00 uur vanmiddag van de Polderbaan. Kort na de start roept de piloot op dat er een probleem is met het landingsgestel. Al snel blijkt dat het landingsgestel niet opgetrokken kan worden, maar ook dat het 'geen groot probleem is', volgens de bemanning. Er blijkt ook geen noodzaak om hulpdiensten op Schiphol klaar te laten staan.

"Je zit net boven een redelijk druk stukje Nederland" Verkeersleider LVNL

De piloten krijgen vlieghoogtes en koersen van de verkeersleiding toegekend om de terugkeer naar Schiphol voor te bereiden en kerosine te verbranden, zodat het vliegtuig niet te zwaar is tijdens de landing. Ondanks de rust van de bemanning, die het technische probleem met de wielen onder controle heeft, wil de verkeersleiding dat ze niet te lang boven Utrecht vliegen. "Je zit net boven een redelijk druk stukje Nederland", merkt de verkeersleider op en stuurt ze naar het IJsselmeer. De piloot die de radio bedient bevestigt de opdracht, maar wil nog wel even kwijt dat ze net boven zijn woonplaats vliegen. "Dat is wel even mooi", grapt hij. Het artikel gaat verder onder de tweet.

Na ruim een half uur vliegen, landt de Airbus rond 16.35 uur weer veilig op Schiphol. De verkeersleiding had daarvoor de Aalsmeerbaan vrijgehouden en liet het al het andere vliegverkeer op de Kaagbaan landen. Uit de dienstregeling van Schiphol valt op te maken dat de vluchten naar Riyad en Dammam voor vandaag zijn geannuleerd. Vierde KLM-vlucht binnen twee weken teruggekeerd De vlucht vandaag was de vierde van KLM binnen twee weken tijd die met een technisch probleem terugkeerde naar Schiphol. De mankementen van de vier toestellen houden geen verband met elkaar. Wel staat de technische dienst van KLM onder grote druk door personeelstekorten en vergrijzing. Er wordt geen enkel risico genomen met de veiligheid van het onderhoud, maar het tekort kan ertoe leiden dat vliegtuigen langer buiten dienst zijn.