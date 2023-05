Gemeente Haarlemmermeer betreurt geluidsoverlast door festival, 'komt door het weer'

Dit weekend komen veel inwoners met klachten over hard geluid, afkomstig van het technofestival Awakenings in Spaarnwoude. Gemeente Haarlemmermeer: "Dat vinden we echt vervelend. We nemen dit ook heel serieus. Awakenings voldoet op het terrein en in de omgeving aan de gestelde geluidsnomen."

Komt door het weer

Volgens de gemeente hebben geluidsexperts onderzoek gedaan. En het komt door 'temperatuurinversie'. Dat betekent dat door het mooie weer overdag en de snelle afkoeling in de avond een warme luchtlaag boven de koude luchtlaag komt. Hierdoor ontstaat een soort deksel, waartegen het geluid reflecteert.

"We begrijpen heel goed dat dit antwoord weinig oplost", vervolgt de gemeente. "Maar er is op dit moment verder niets tegen te doen."

