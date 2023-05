Motorbestuurder zwaargewond bij val in Amsterdams havengebied

Een man is vanmiddag zwaargewond geraakt nadat hij in het Westelijk Havengebied van een rijdende motor viel. Volgens de politie reed de man 'in de context van een straatrace' waar verder geen andere motorbestuurders aan meededen.

De man reed rond 16.00 uur vanmiddag met hoge snelheid over de Cacaoweg toen hij de macht over het stuur verloor. De bestuurder viel op de grond, waarna de motor onbemand tegen een hek aanreed.

Mensen die het ongeluk zagen gebeuren, belden de politie. Een paar minuten later troffen agenten het slachtoffer bewusteloos aan. Een politiewoordvoerder laat weten dat de man 'zeer ernstig letsel' heeft opgelopen.

De woordvoerder zegt ook dat het ongeluk heftig is geweest voor omstanders. Politieagenten hebben de mensen die iets hebben gezien ter plaatse opgevangen en doorverwezen naar Slachtofferhulp Nederland. Getuigen die nog niet zijn geholpen, kunnen alsnog contact opnemen met deze organisatie.

'Straatrace'

De woordvoerder legt uit dat het ongeluk 'in de context van een straatrace' gezien moet worden, maar vertelt daarbij ook dat hij de enige deelnemer was. Hoe de man precies de macht over het stuur heeft verloren, wordt op dit moment door de Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie onderzocht. Een deel van de Cacaoweg is om die reden afgezet.