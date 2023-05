Wat een topper! Autistische jongen raapt flesjes en blikjes op festival Awakenings

Het is festivalseizoen en dus gaat dit weekend in Spaarnwoude het dak er bij het techno-evenement Awakenings af. Dat gaat ook gepaard met veel drankgebruik, en dus lege flesjes en blikjes op straat. Wijkagent Johan Dubbeldam kwam tijdens zijn surveillance een autistische jongen tegen met een volle kar. "Een prachtig initiatief!"

Wijkagent Johan Dubbeldam doet zijn ronde als hulpofficier rondom het festivalterrein van Awakenings in Spaarnwoude als er op de ruiten van zijn dienstauto wordt geklopt.

"Meneer, meneer. Hoeveel geld denk je dat ik heb opgehaald?", vraagt de 18-jarige jongen vol trots, terwijl hij naast zijn bakfiets vol statiegeldblikjes- en flesjes staat. "Ik zeg: zo'n 20 euro?", vertelt de politieagent. "Misschien wel 30."

Door microfoon praten

Vol trots glundert de jongen naast zijn opbrengst. Hij vervolgt. "Ziet u dat ik autisme heb? Ik heb autisme." Politieagent Johan doet het verhaal in geuren en kleuren uit de doeken bij NH. "Super fijn gesprek gehad samen. Goed voor het milieu, want wat een rotzooi krijg je op die festivals. Maar ook heel lucratief, pure handel dit. Fantastisch toch!"

Als klap op de vuurpijl vroeg de jongen met de bakfiets of hij wat door de megafoon van de agent mocht roepen. "Dat heb ik niet toegelaten, maar ik wilde hem wel in het zonnetje zetten met een foto van zijn volle kar. Ik vroeg of hij erbij wilde. Dat wilde hij absoluut niet."

Bij deze hopen we dat de jongen iets moois met het geld kan gaan doen. Want hard rapen (blikjes en flesjes), wordt beloond. "Hij maakte echt mijn dag", zegt Johan.