Zaanse 'dronken' spookrijder botst op auto in Lijnden

Op de Schipholweg, N232, in Lijnden is een vrouw vannacht rond 3.50 uur op een andere auto gebotst nadat ze aan het spookrijden was. De politie vermoedt dat ze onder invloed was van alcohol en cocaïne.

De 37-jarige vrouw uit Zaandam raakte licht gewond bij de botsing en is overgebracht naar het ziekenhuis. "Daar is bloed afgenomen op verdenking van gebruik van alcohol en verdovende middelen, cocaïne", vertelt een woordvoerder van de politie aan NH. Om bloed af te nemen heeft de politie de vrouw aangehouden, ondertussen is zij weer op vrije voeten.

Hoewel de vrouw op de verkeerde weghelft reed, was het geen harde frontale botsing. In de andere auto is niemand gewond geraakt.

Rijverbod

"Zij heeft nu in ieder geval een rijverbod opgelegd gekregen van 24 uur", zegt de woordvoerder. Of de Zaanse haar rijbewijs snel terug zal krijgen, is nog maar de vraag. De politie twijfelt eraan of de vrouw medisch gezien geschikt is om auto te rijden. Als dit uit het onderzoek blijkt, zal haar rijbewijs worden ingenomen.