29-jarige Andijker belandt met auto ondersteboven onderaan dijk N307

Aan de N307 in Hoogkarspel is vannacht rond 3.05 uur een 29-jarige man uit Andijk de macht over het stuur verloren. Hij belandde met zijn auto op zijn kop onderaan de dijk.

De 29-jarige Andijker reed met zijn auto in de richting van Hoorn toen hij bij de afslag de macht over het stuur verloor. "Hij reed door de middenberm en kwam met zijn auto op de weghelft richting Enkhuizen", vertelt een woordvoerder van de politie. "Daar reed hij van de dijk af en sloeg over de kop."

De man is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het vermoeden dat hij met een slok op achter het stuur is gaan zitten, om dat te testen is er bloed afgenomen.