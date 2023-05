Worden huurders camping Ursemmerhof weggepest om plaats te maken voor nieuw chaletpark?

Ook Wim van Zijdenveld loopt al tientallen jaren op het Ursemmerhof rond. “Het is een echte familiecamping en die dreigt te verdwijnen. In heel Nederland worden campings opgekocht en omgebouwd tot luxe vakantieparken en op die manier blijft er voor de gewone man niks meer over.”

“Mijn kinderen zijn hier gemaakt, geboren en opgegroeid. En dat is ook wat ik hoop voor mijn eigen kinderen", vertelt Marcel Vaas. De camping is belangrijk voor hem, hij zit er al 33 jaar.

"Hier was ook een douche en wc's", vertelt Marcel terwijl hij rondloopt op het park. "Maar dit is afgesloten en haal dan dit weg. Dat sanitair aan het begin van de camping, daar werd echt nog gebruik van gemaakt door mensen die geen douche in hun caravan hebben. Maar dat is gesloopt."

Sommigen hadden net een huurovereenkomst getekend en investeringen gedaan in een stacaravan. De klap was groot. Een rechtszaak volgde dit voorjaar waar in huurdersvereniging DURF tegen de eigenaren staan. Uitkomst: recreanten mogen tot september 2024 blijven en ze krijgen over dit jaar en volgend jaar een korting tot vijftien procent.

Op 28 september 2022 hebben zij, maar ook alle andere huurders van de camping per aangetekende brief een opzegging ontvangen van Beach Resorts, het bedrijf achter de ontwikkeling en exploitatie van het nieuwe vakantieresort.

Dat er wrijving is tussen de huurders en de directie van Beach Resorts is ook de gemeenteraad van Koggenland niet ontgaan. Maar: "De gemeenteraad gaat in principe niet over deze kwestie”, verklaarde René Kok, fractie voorzitter van GBK, eerder in het NHD . Ook de provinciale partij SP gaat het aan het hart dat de huurders het recreëren onmogelijk wordt gemaakt en is kritisch over de gang van zaken. Statenlid Bouhlel heeft zelfs vragen over mogelijke ondermijning en heeft daarom om opheldering gevraagd bij Gedeputeerde Staten.

Het slopen van het sanitair gebouw was volgens hen nodig, want voldeed niet meer aan de eisen. "De speeltoestellen waren aan het einde van hun levensduur", laat de directie in een reactie weten. En onderhoud van de camping vindt verder volgens hen op dezelfde wijze plaats als eerder. "Wel kijken we, met het oog op de totale vernieuwing van het park, kritisch naar vervangingsinvesteringen."

De directie van Beach Resorts betreurt het dat de huurders het gevoel hebben dat ze worden weggepest. Wat hen betreft ligt het Ursemmerhof al langere tijd er verloren bij. "Het park is als geheel niet langer toekomstbestendig en functioneerde door de wijze van gebruik in feite al geruime tijd niet echt meer als een recreatiepark. Er is sprake van criminaliteit (bedreigingen, brandstichting, verboden vuurwapenbezit etc.) en er wordt door een aantal huurders illegaal permanent bewoond."

Ondertussen heeft de gemeente Koggenland een paar weken geleden samen met Beach Resorts een persbericht verstuurd over de metamorfose van het recreatiepark. Wethouder Van Dolder is enthousiast. "Elementen die we als gemeente belangrijk vinden, zien we in het gepresenteerde plan terug. Zo is er met oog voor kwaliteit, omgeving, recreanten en inwoners van de gemeente ontworpen. Het is aantrekkelijk voor vakantietoerisme en toekomstgericht."

Om tafel

De huurders willen in gesprek met de eigenaren van het park, ook Beach Resort zegt in een reactie daarvoor open te staan. Marcel heeft al wel een voorstel. "Bouw daar, verkoop het en gaan dan langzamerhand weer verder en dan heb je oud en nieuw bij elkaar." Maar Wim heeft er weinig vertrouwen in dat het uiteindelijk wat gaat worden. "Er zijn al verschillende projectontwikkelaars geweest die het geprobeerd hebben, maar het werkt gewoon niet."

Beach Resort zegt de komende tijd te werken aan definitieve plannen. "Uitgangspunt is daarbij ook dat het openbare karakter behouden blijft en wij dit ook weer toegankelijk willen maken voor de omgeving en dagrecreanten."