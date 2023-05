Handballers Aalsmeer verprutsen plaatsing voor finale en moeten aan de bak tegen Lions

Na rust knokten de Noord-Hollanders zich knap terug in het duel en kwamen langszij: 20-20. Vervolgens zakte het weer als een kaartenhuis in elkaar bij Aalsmeer en namen de bezoekers uit Drenthe weer een voorsprong van vier punten. Met nog acht seconden op de klok en bij een stand van 25-26 kreeg Aalsmeer nog één kans op de gelijkmaker. Vaidas Trainavicius moest het gaan doen, maar zijn poging trof geen doel.

Aalsmeer begon flets en slap aan het duel. Veel passes gingen over de zijlijn en bovendien werden er in de eerste helft jammerlijk vier strafworpen gemist. Aalsmeer liep zodoende achter de feiten aan en keek bij de rust tegen een verrassende 10-15 achterstand aan.

Laatste speelronde

Aalsmeer en Volendam moeten nu in de laatste speelronde gaan uitmaken wie het in de finale gaat opnemen tegen Lions. Aalsmeer heeft een zware opdracht, want zij gaan volgende week zaterdag op bezoek bij Lions in Limburg.

De Volendammers hebben een veel gemakkelijkere tegenstander. De ploeg van Geert Hinskens moet spelen in Waalwijk tegen Tachos. De opponent uit Noord-Brabant won nog geen wedstrijd in de HandbalNL League dit seizoen.

Morgen zal op deze website een samenvatting van Aalsmeer tegen Hurry-Up te zien zijn.