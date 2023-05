Roze borden moeten fietsers overtuigen: "Maximaal één minuut extra fietsen"

Dan blijkt de route eigenlijk langer dan rechtdoor op de Nieuwmarkt en daarna de Kloveniersburgwal. Wie de pijl van het paarse bord volgt, komt namelijk uit bij de Sint Antoniebreestraat, die met hekken is afgesloten.

Of er door die straat gefietst mag worden is niet heel duidelijk. Onder het verboden in te rijden-bord staat een ander bord met de tekst 'uitgezonderd fietsers'. Dat bord stond er in het verleden overigens ook al, zo is op Google Maps te zien. Het zou dus kunnen dat bouwvakkers het bord vergeten zijn weg te halen.