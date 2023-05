Duizenden wandelaars lopen voor het goede doel: "Ik ontdek een ander Haarlem"

Uit het hele land kwamen zaterdag wandelaars naar de Spaarnestad. Maar liefst 7.500 deelnemers meldden zich vanochtend bij de start van de Kika Haarlem City Walk bij het Museum van de Geest. Of ze nu de 10, 16 of 25 kilometer liepen, de sfeer zat er goed in. En over één ding was eigenlijk iedereen het wel eens: "Wat is Haarlem een mooie stad."

Voor de Haarlem City Walk meldden 7500 deelnemers zich bij de start. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Zelfs de hardcore Haarlemmers zien weer andere straatjes, nieuwe groene paadjes en verrassende leuke hofjes terwijl ze wandelend voor het goede doel de stad door struinen. De deelnemers van buiten verwonderen zich over de grachten, het mooie oude centrum en het vele groen. Prachtige grachten Zo ook Ria Koman en Cita Horst uit Schouwen-Duivenland die bij de eerste stempelpost bij de Schalkwijkerstraat de net uitgedeelde Snelle Jelle opeten. Ze lopen de 25 kilometer en vinden het prima te doen. "Dit is natuurlijk ideaal wandelweer. De zon en af en toe een lekker briesje. Heerlijk." De twee vriendinnen uit Zeeland blijken doorgewinterde lopers te zijn. Het Soester Wandelweekend, wandelvierdaagse Spanje, Mallorca en Cita deed vorig jaar nog mee met de Alp d’huez. "We lopen al jaren samen. Deze keer ook echt voor het goede doel, voor Kika. Maar we gaan regelmatig een weekend weg. Gisteren zijn we in Haarlem aangekomen." Ze zijn onder de indruk. Cita: "De grachten zijn prachtig. En de oude gebouwen. We genieten." De koek is op. Ze gaan weer verder, maar niet zonder te laten weten dat ze volgende week in Sneek lopen. "De halve marathon."

Deelnemers liepen 10, 16 of 25 kilometer door Haarlem en omstreken. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

De deelnemers van de 16 en 25 kilometerroutes vervolgen hun weg langs de Noord-Schalkwijkerweg over het Spaarne naar Heemstede. Bij de pitstop op het grasveld aan de Prins Mauritslaan vermaakt een heuse toiletdame met haarnetje de menigte. "Ik heb nog een breiwerkje bij me, maar daar kom ik niet aan toe,” verzucht ze voordat ze weer een dixi induikt. Ontdekkingstocht Heidi Bosscha uit Hillegom kijkt er vermakelijk naar vanaf het grasveld waar ze met een aantal vriendinnen even een broodje oppeuzelt. "Haarlem is echt wel mijn stad. En ik voel me net een toerist, omdat ik allemaal nieuwe dingen zie en ontdek. De route is heel mooi. Alles is prachtig groen, de zon schijnt en ik zie mijn stad weer op een hele andere manier." Toen ze zichzelf inschreef was ze zeker bezig met het goede doel, wat ze heel belangrijk vindt. Nu ze aan het lopen is, geniet ze vooral van de mooie omgeving. Heidi blijkt een fanatieke wandelaar. Het Pelgrimspad dat van Amsterdam naar Maastricht loopt is haar niet vreemd. "Ik ga binnenkort het laatste deel van het pad lopen. En dan begin ik in september aan een drieweekse tocht in Spanje naar Santiago de Compostella."

Ideaal wandelweer: zonnetje met af en toe een briesje. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

De lopers van de 25 kilometerroute maken nog een uitstapje langs Elswout, Duinlust en het Brouwerskolkpark om uiteindelijk weer samen te komen bij de 10 en 16 kilometerroute langs de Kinderhuissingel. Door het Bolwerk en daar lonkt de finish met muziek en een lekker koud drankje. Daar kunnen ook de blaren door de Rode Kruis medewerkers worden behandeld. Maar ach, wat is een blaar als het evenement 50.860 euro voor Stichting Kinderen Kankervrij op heeft gebracht?