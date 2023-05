🔴 Liveblog: Volendam - Sparta (1-1), waterpolosters De Zaan landskampioen

Dit weekend is er weer volop topsport in Noord-Holland. Via ons liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Zo zijn we aanwezig bij zowel de mannen als de vrouwen van waterpolovereniging ZV De Zaan in de play-offs om de landstitel. Ook volgen we de handballers van Aalsmeer in hun duel tegen Hurry-Up (19.00 uur). Tot slot komt FC Volendam in actie. De ploeg van Wim Jonk speelt om 18.45 uur thuis tegen Sparta.