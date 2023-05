🔴 Liveblog: AZ rekent snel af met FC Emmen en richt zich op West Ham United, Ajax en Groningen dinsdag op herhaling

Dit weekend is er weer volop topsport in Noord-Holland. Via ons liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. In de eredivisie speelt Ajax om 14.30 uur tegen FC Groningen en sluit AZ het weekend in Alkmaar af tegen FC Emmen. We zijn ook aanwezig bij de derde en beslissende wedstrijd om de landstitel bij de waterpolomannen van ZV De Zaan tegen GZC Donk.