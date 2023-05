Met aangiftemap nog onder de arm, nemen Hilversumse autobezitters de schade op

"Moet je kijken: jij hebt niks, ik wel. Hele grote strepen." Buurtbewoners in Hilversum vergelijken de lakschade aan elkaars auto's. Tientallen auto-eigenaren zijn de dupe van een autokrasser in de straat, die gisteravond toesloeg.

Autobezitters in Hilversum nemen schade op na autokrasser - NH Nieuws

Het gebeurde allemaal aan de Jacob van Campenlaan in Hilversum. Zo'n 20 tot 30 auto's die daar aan de kant van de stoep stonden geparkeerd, werden gisteravond bekrast. Inmiddels wordt in de straat door buurtbewoners gesteld dat het om veel meer auto's gaat.

"Ik heb net aangifte gedaan op het politiebureau. Van hier tot hier, helemaal door naar voren hè", zegt een man met nog zijn aangiftepapieren onder de arm. Hij wijst naar de flinke schade aan zijn auto. "Vierduizend euro aan schade. Gelukkig zullen ze het verzekeren, maar er zijn zat mensen, waarbij helemaal niets gedekt wordt. Je hebt er een hoop ellende aan."

"En ja, buurman. Jij hebt niks, moet je bij mij eens kijken", vervolgt de gedupeerde. In de Hilversumse wijk staan mensen nog altijd beduusd naar hun auto's te kijken.

'Flinke diepe krassen'

En de man is niet de enige met 'flinke diepe krassen', zoals de buurtgenoten het noemen. Bij alle geparkeerde auto's staan eigenaren vol schrik te kijken, wijzend naar schade, en aan die van de buren. "Hier, mijn auto. Maar ook die van mijn buren, mijn overburen. Dit is bewust gedaan. Niet normaal dit."

"Ik ben even boodschappen gaan doen en toen ik terugkwam, wezen ze allemaal naar mijn auto. Toen wist ik het: ja hoor, ze hebben die van mij ook te pakken genomen."

Spuitbus

Een 28-jarige man is aangehouden. Hij werd door getuigen op heterdaad betrapt en zit nog steeds vast. Ook had hij een spuitbus bij zich, waarmee hij zeker één auto heeft bespoten.

Volgens een buurtbewoner die bij de politie is geweest, had de verdachte een aardig glaasje op. "Hij was bezopen hoorde ik en daarom deed-ie blijkbaar dit."