Taak- en celstraf voor man die met auto op Amsterdamse groep inreed

Een man die in Oost probeerde een groep mensen zwaar te mishandelen door meerdere keren op hen in te rijden met zijn auto, is deze week veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf.

Het ging er heftig aan toe tijdens een vechtpartij in Oost op 18 juni 2021. Rond 22.30 uur gingen meerdere mensen met elkaar op de vuist. Een man probeerde daarbij in zijn Renault Clio via het fietspad op het groepje in te rijden. Daarbij heeft hij ook een fiets vernield. Dit deed hij uit noodweer, vertelde de man aan de rechter. Hij zag namelijk dat een bestuurder van een andere auto een vuurwapen op hem richtte. Hij wilde daarom op de menigte inrijden om het gevecht te laten stoppen.

Maar de rechter legde dit verweer naast zich neer. De man was namelijk niet consistent over de aanleiding waardoor hij op de groep is ingereden én het moment waarop hij het vuurwapen gezien zou hebben. Daarnaast werden pas schoten gelost nadat hij al drie keer op de groep was ingereden.

Geen zwaargewonden

Ondanks het geweld raakte er niemand zwaar gewond. Volgens de rechtbank is dit alleen te danken aan de snelle reactie van de groep. Wel heeft de man meerdere voetgangers in gevaar gebracht, onder wie een kind. Het had heel anders kunnen aflopen, valt te lezen in de uitspraak. De officier van justitie eiste vier maanden cel en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Maar de rechter ging hier niet in mee.

In het voordeel van de man weegt namelijk mee dat hij zijn leven inmiddels op de rit heeft en geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd. Hij heeft ook een eigen bedrijf en draagt de financiële zorg van een gezin. Daarom vond de rechtbank een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden een passende straf.