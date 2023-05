Dronken vrouw valt in de sloot in Krommenie na 'liefdevol avontuurtje'

Een vrouw is vannacht in Krommenie op wel heel bijzondere wijze in het water terechtgekomen. Na een avondje uit in het café is ze, samen met een man, met iets te veel drankjes op de bosjes ingedoken, aldus de politie. Maar niet zonder gevaar. De vrouw belandde in de sloot.

Rond drie uur vannacht is in Krommenie een vrouw in het water terechtgekomen na een avondje stappen. De vrouw besloot om samen met een man een leuk avondje in het café af te sluiten met een 'liefdevol avontuurtje'.

"De twee wilden nog even de bloemetjes buitenzetten" Politie Basisteam Zaanstreek

"De twee hadden een gezellige avond in de kroeg en wilden nog even de bloemetjes buitenzetten", zegt de politie. De vrouw, in dronken toestand, verloor haar evenwicht en viel in de nabijgelegen sloot. De man was twintig minuten bezig om haar eruit te krijgen en viel er bij de laatste poging om haar aan de kant te krijgen, zelf ook in. 'Tortelduifjes' De politie kwam samen met de brandweer aan, maar dat bleek toen niet meer nodig te zijn. De twee waren zelfstandig aan de kant gekomen. De vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze toch een tijdje in het koude water heeft gelegen. Volgens de politie gaat het goed met 'beide tortelduifjes'.