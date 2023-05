Voorlopig nog geen verbod op terrasverwarmers op gas

Wel of geen terrasverwarming? Die discussie kent onderhand een rijke geschiedenis in Amsterdam. Al in 2008 waagden GroenLinks en SP een poging om terrasverwarming te verbieden. Maar de uitkomsten van de proef bleken uiteindelijk niet veel waard, door het lage aantal deelnemers.

Daarom ging gemeente het maar weer eens opnieuw proberen, met een langer durende proef en meer participanten. Het gebruik van terrasverwarming was voor horeca-ondernemers buiten de proeven om verboden. Totdat een uitspraak van de Raad van State roet in het eten gooide. De gemeente verloor namelijk in 2011 een zaak die was aangespannen door Café Nasty op het Thorbeckeplein. De rechter oordeelde dat het argument om het milieu beter te beschermen niet mag worden meegewogen, omdat dit niets te maken heeft met de regels die in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Amsterdam staan.

Nieuwe poging

Vorig jaar, ongeveer een decennium later, waagde Imane Nadif van GroenLinks een nieuwe poging. Ze diende een motie in met de vraag of de gemeente kon onderzoeken of er juridische mogelijkheden zijn om terrasverwarmers op gas dan toch te verbieden. De oorlog in Oekraïne was inmiddels uitgebroken waardoor gas een stuk duurder is geworden, een goede prikkel voor ondernemers om gedag te zeggen tegen deze bron van energie. Bovendien wil de gemeente in 2040 van het gas af.

Duurzaamheidswethouder Zita Pels liet het onderzoeken, en die resultaten werden deze week bekend gemaakt. Volgens Pels kan terrasverwarming op gas nu (nog) niet verboden worden. Er zijn wel mogelijkheden om energieverbruik door terrasverwarming terug te dringen in het zogeheten Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen die in het tweede kwartaal van dit jaar wordt behandeld in de raad. Maar hierin is wel expliciet opgenomen dat terrasverwarming aan gevels is toegestaan.

Wethouder Pels stelt daarom dat het effectiever is om samen met de horecasector zélf afspraken te maken over het terugdringen van terrasverwarming.