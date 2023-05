Doelpuntenmaker Buurmeester reist van hot naar her: "Schone onderbroek en door"

Buurmeester: "Het was allemaal vrij hectisch. Gisteren zat ik nog bij de selectie tegen West Ham en vanochtend vlogen we terug."

"We hebben de visie om jongens in oncomfortabele situaties te brengen"

Voor Jong AZ-trainer Maarten Martens was het nog een hele puzzel om zijn selectie op tijd bij elkaar te krijgen. Niet alleen Buurmeester zat gisteravond nog in Londen, de gehele selectie van AZ Onder 19 was namelijk aanwezig bij de wedstrijd in de Britse hoofdstad. Technisch directeur Max Huiberts had namelijk het 'uitje' cadeau gedaan aan de ploeg, toen deze de Youth League won.

"We hebben de visie om jongens in oncomfortabele situaties te brengen en dan kijken hoe ze daar mee om kunnen gaan. Kijken of ze kunnen schakelen. We kunnen concluderen dat we ze daar een heel groot compliment voor kunnen geven", aldus de afzwaaiende trainer van Jong AZ.