Waterpoloërs ZV De Zaan kopje-onder, terwijl vrouwen hoofd boven water houden

De mannen van ZV De Zaan zijn met een slecht gevoel aan de play-offs om de landstitel begonnen. Het werd tegen GZC Donk 8-3. Het begin van de vrouwen was sterker, want zij wonnen met 16-10.

Het mannenteam van ZV De Zaan is nog nooit in de historie (bestaan sinds 2012) kampioen geworden. Ze waren er wel een aantal keren dichtbij. De waterpoloërs wonnen al de Supercup en onlangs de beker, maar stonden na twee kwarten ruim achter (7-2).

De tegenstander uit Gouda gaf die grote marge in het restant van de wedstrijd niet meer uit handen: 8-3. Er is nog geen man overboord. De strijd om het landskampioenschap wordt beslist in een best of three-serie. De tweede wedstrijd is morgen in Zaandam.

Vrouwen

Voor de vrouwen was de eerste wedstrijd wél een lekker begin van de play-offs. Zij speelden ook tegen Donk en wonnen overtuigend. Vooral Lieke Rogge was belangrijk, zij maakte drie treffers. De ruststand was daarom 11-7. De laatste kwarten werden gebruikt om de score uit te breiden (16-10). De vrouwen zijn morgen kampioen, als zij Donk opnieuw verslaan.

NH Sport is morgen aanwezig in Zaandam en volgt beide finales op de voet.