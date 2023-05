Nu geen geld voor een nieuw Bijlmer Parktheater: "Een achteruitgang voor Zuidoost"

Het zijn financieel zware tijden voor de stad en dat betekent dat niet alle plannen en wensen van coalitiepartijen PvdA, GrL en D66 uitgevoerd kunnen worden. Er is wel 97 miljoen euro gereserveerd voor de Nieuwe Meervaart, maar het Bijlmer Parktheater moet voorlopig in de wachtkamer.

'Achteruitgang'

"Het is natuurlijk niet alleen concurreren met de Meervaart", reageert zakelijk directeur Jorien Waanders. "Ik begrijp dat een stad plannen heeft. Maar Zuidoost dat zo hard groeit en zoveel inwoners erbij krijgt, als je dan niet mee investeert in de culturele infrastructuur die we eigenlijk al vinden achterlopen bij wat er nodig is, dan is dat echt een achteruitgang."



Het theater tast nog in het duister over hoe de verduurzaming en renovatie van het huidige pand, dat nog geen vijftien jaar oud is, eruit moet gaan zien. Wethouder Meliani gaat daarover met hen binnenkort in gesprek.

Het benodigde geld moet voortkomen uit een 'verduurzamingsfonds' op de begroting met daarin 50 miljoen euro. Dat geld gaat verdeeld worden over grote investeringen van dit college zoals de Nieuwe Meervaart, OBA NEXT, De Jaap Edenbaan en dus ook het Bijlmer Parktheater.