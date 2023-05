Amsterdam aA nl Parkeergarages Kattenburg deels leeg, maar toch een wachtlijst: "Zonde"

Twee bewonersgarages aan de Kattenburgerstraat in het centrum staan al jaren voor een deel leeg omdat er nog onderhoudswerkzaamheden op de planning staan. Bewoners snappen niet dat de plekken leeg moeten blijven terwijl er nog niet gewerkt wordt.

Het gaat om de Werfgarage en de Hofgarage. In een gemeentelijk document uit 2020 staat dat er al in 2005 plannen werden uitgewerkt om het onderhoud uit te voeren, maar dat het er 'steeds niet van gekomen' is. Sinds een jaar of vijf liet de gemeente nieuwe bewoners niet meer in de parkeergarage toe en groeide de wachtlijst, terwijl het aantal lege plekken juist toenam door het vertrek van bewoners.

Het dak van de Werfgarage AT5

Lege plekken in de Werfgarage AT5

De ingang van de Werfgarage AT5

De ingang van de Hofgarage AT5

De andere onderhoudswerkzaamheden AT5

Parkeerplekken Kattenburgerstraat wel bezet AT5

Wytse Sonnema, bewoner van het Kattenburgerhof, is een van de gedupeerden. "Het is zonde", vindt Sonnema. "Parkeerruimte is een schaars goed hier. Het is ook gewoon irritant. Als je een auto hebt - soms moet dat - niet iedereen kan het met een bakfiets of deelauto doen, wil je hem ook kunnen parkeren als die ruimte er gewoon is." Nog steeds is het onduidelijk wanneer het werk gaat beginnen. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt er nog gewacht tot de Vereniging van Eigenaren, die meebetaalt aan het werk, de financiering rondkrijgt. Daarna moet nog de aanbesteding beginnen. Het werk zelf zal, als het eenmaal gestart is, een jaar duren.

"Ik vind dat ze dat ze het recht hebben om hier te parkeren" Bewoner Kattenburg

"Mij maakt het niet uit", zegt een andere bewoner van Kattenburger, die vele jaren geleden wel een parkeervergunning voor de Werfgarage kreeg. "Ik hoef niet te zoeken naar een plek. Normaal moet je zoeken naar een plek." Toch vinden andere bewoners met een vergunning het wel oneerlijk dat nieuwe bewoners op de wachtlijst blijven staan. "Ik vind dat ze dat ze het recht hebben om hier te parkeren. Want het is hartstikke duur buiten." Vijftig plekken De woordvoerder van de gemeente zegt wel dat de wachtlijst korter is geworden. Inmiddels is er namelijk bepaald dat er vijftig plekken leeg moeten blijven vanwege de komende werkzaamheden. Dat aantal was eerst hoger. Daarnaast blijven er dertig plekken leeg voor andere werkzaamheden, die wel al begonnen zijn. Sonnema heeft de gemeente gevraagd om de parkeerplekken om de vijftig plekken ook te laten gebruiken totdat het werk begint en bewoners anders op straat of in nabijgelegen parkeergarages te laten parkeren. Hij kreeg in een gesprek met ambtenaren alleen geen gelijk.