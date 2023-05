Wilhelminapark Wormerveer 125 jaar: een oase tussen Zaan- en Wandelweg

Een rijke industrieel uit Wormerveer wilde absoluut geen woningen tegenover zijn huis en kocht de grond voor een tuin. Een 'overtuin', heette dat in de 19e eeuw. Die overtuin werd in 1898 een echt park: het Wilhelminapark. Genoemd naar de kersverse jonge koningin die het zelf kwam openen. Dat 125-jarig bestaan wordt vandaag feestelijk gevierd met een Zaanse markt en een muziekoptreden.

Peter Rijnja woont in het park en is al 35 jaar beheerder. Hij is in dienst van de Vereniging Wilhelminapark Wormerveer. Toen hij destijds met zijn vrouw ging kijken was hij meteen verkocht. "Ik zei tegen mijn vrouw: dit is wat voor mij." In eerste instantie reden ze aan het park voorbij. Dat is ook niet zo gek,want de toegangspoorten liggen goed verscholen aan drukke verkeerswegen als de Wandel- en de Zaanweg.

Peter toont het een exemplaar van het ontwerp. Een park in de Engelse landschapsstijl met een muziekkapel zoals zovele parken uit die tijd. Het ontwerp was van H.B. Stephan, destijds een bekende tuinarchitect. "Ik heb geprobeerd uit te zoeken wie dat nou precies was", vertelt Peter, "maar ik heb helemaal geen informatie over hem kunnen vinden."

Trouwberk

Al die 35 jaar doet Peter het werk in zijn eentje. "Het is anderhalve hectare en er staan hier 120 soorten bomen en heesters." En ja hoor: hij kent ze allemaal. Zijn favoriet is de naar schatting 130 oude zwarte berk. "Die stond al in de overtuin voordat het een park werd."

Helaas is de berk voor een deel gesneuveld door een zware storm. Een grote zijtak is nu in de bodem gezakt en leeft vrolijk door. "Eerst zweefde die dikke tak nog ruim een meter boven de grond en was het een geliefd plekje om al leunend trouwfoto's te nemen."