Contractverlening voor 39-jarige Ajax-doelman Remko Pasveer

Twee jaar geleden maakte Pasveer de overstap van Vitesse naar Ajax. In het seizoen '21/'22 veroverde hij de landstitel. Ook maakte hij onder bondscoach Louis van Gaal zijn debuut in het Nederlands elftal waarvoor hij twee keer speelde. Van Gaal nam Pasveer mee naar het WK in Qatar waar hij geen minuten maakte.

Bij Ajax begon Pasveer dit seizoen als eerste doelman, maar na de komst van Géronimo Rulli is hij reservekeeper. Na de winterstop keepte hij nog twee wedstrijden voor de Amsterdammers. In totaal heeft hij bij Ajax vijftig officiële wedstrijden achter zijn naam staan.