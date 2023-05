Levensveranderend pak helpt Johan (38) met MS: "Straks weer hardlopen"

"Op een ochtend stond ik op en miste een deel van mijn zicht, dat was er gewoon niet", vertelt de sportieve Johan. "Ik dacht dat het door vermoeidheid en stress kwam. Alleen, na twee weken was het nog niet terug."

Diagnose MS

De volgende dag zat hij in het ziekenhuis, met het idee dat hij een nieuwe bril zou krijgen. "De oogarts kon alleen niks vinden en dus zat ik een kwartiertje later bij de neuroloog. Dit was op een vrijdag, de maandag erop ging ik door een MRI-scan en kreeg ik de diagnose MS."

In vier dagen tijd stond de wereld van Johan op z'n kop. De fanatieke hardloper zag zichzelf zijn sportschoenen al aan de wilgen hangen. "Ik had een referentiekader van MS dat niet heel positief was, dus dat beeld zag ik helemaal voor me." Maar het viel mee.

Met medicijnen kon de ziekte goed worden onderdrukt en Johan leidde een vrij normaal leven. In 2015 deed hij als roeier mee als de Invictus Games, één van 's werelds grootste sportevenementen voor zieke en gewonde militairen. Ondanks de diagnose MS ging het goed met hem, maar in 2020 veranderde dat.

Wetsuit met elektrodes

"Ik kreeg een ontsteking in mijn zenuwstelsel, waardoor mijn volledige coördinatie naar mijn benen wegviel en alle kracht uit mijn lichaam verdween. Ik heb daarna mezelf weer leren lopen, maar ik liep op een verkeerde manier waardoor alles pijn begon te doen."

Johans spieren bleken verzwakt geraakt. "Via een kennis ben ik in contact gekomen met de fabrikant van de Mollii Suit. Het is een soort wetsuit vol met elektrodes die ervoor zorgt dat de zwakke spieren geactiveerd worden en de spieren waar te veel spierspanning op staat ontspannen."