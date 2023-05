Scholieren bij senioren langs voor huiskamer-gym: "Als het niet gaat, is dat oké"

Groep 8 leerlingen van basisschool de Triangel in Amstelveen gingen vandaag op 'beweegvisite' bij senioren uit de buurt. Het Nationaal Ouderenfonds hoopt met dit soort bezoekjes ouderen in beweging te krijgen en eenzaamheid tegen te gaan.

Fenna is met drie vriendinnen bij de ouderen op bezoek. De meiden hebben vooraf in de klas les gehad van beweegcoach bij welzijnsorganisatie Participe Mieke Regelink. "Ik zie dat kinderen het een beetje spannend vinden. Zo van: 'wat ga ik dan doen?' Maar ze krijgen natuurlijk genoeg materiaal", legt ze uit.

Want de leerlingen hebben blaadjes met daarop tientallen oefeningen gekregen die ze samen met de senioren kunnen doen. "Het zijn allemaal oefeningen die ze zittend kunnen doen, want veiligheid staat voorop", vertelt Mieke. Julie (11) merkte dat haar komst echt een verschil maakt. "Ze werden meteen heel erg blij als je binnenkwam en wilde meteen een gesprek starten", vertel ze achteraf.

"Het is een drempel die je over moet, maar dan zie je dat je steeds meer kan"

Tot Miekes grote teleurstelling durft het grootste deel van de bewoners het bezoekje nog niet aan. De ouderen die wél meedoen begrijpen dat wel. "Het is hartstikke leuk. Ik was meteen enthousiast, maar ik denk dat ze gewoon niet weten hoe ze met die kinderen om moeten gaan", vertelt de vrouw waar Fenna en Julie vandaag op bezoek zijn. Zelf heeft ze haar buurman ook over moeten halen.

"Ik heb twee rotte knieën en kan daar niet meer aan geholpen worden, dus ik was altijd bang dat ik er doorheen ging", legt hij uit. Toch gaan de oefeningen de man vandaag behoorlijk goed af. "Heel af en toe val ik om of sta ik toch scheef. Het is een drempel die je over moet, maar dan zie je dat je steeds meer kan."