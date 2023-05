Haarlemse handhavers toch ook met wapenstok op pad voor veiliger gevoel

Haarlem gaat toch de handhavers voorzien van een wapenstok. Twee jaar geleden wilde de gemeente er nog niet aan. Na een pilot in tien gemeenten en door toenemend geweld tegen hulpverleners, vindt de meerderheid van de gemeenteraad het nu wel belangrijk. In ieder geval voor het gevoel van veiligheid voor de handhavers zelf.

Het is een lastig parket waar de handhavers in Haarlem in zaten, stelt burgemeester Jos Wienen vast. Ze werken namelijk ook in buurgemeente Zandvoort. En daar mochten ze de wapenstok de afgelopen jaren wel dragen, omdat de badplaats één van de tien proefgemeenten was.

Uitlokking van geweld

"Op grond van wat ik van onze eigen mensen telkens hoor, is dat er wel een verschil in beleving van veiligheid tijdens hun werk is", zei Wienen gisteravond tegen de Haarlemse politiek. Twee jaar geleden was er onder de raadsleden nog grote vrees voor het risico van uitlokking van geweld. Jouw Haarlem, Partij voor de Dieren en de Actiepartij zijn daarom nog steeds geen voorstander van de invoering ervan.

"Als je een knuppel bij je hebt, kan je sneller in de verleiding komen om het als wapen te gebruiken", stelt Moussa Aynan van Jouw Haarlem. En de Actiepartij vindt in de evaluatie van de landelijke pilot ook geen bewijs dat een wapenstok de-escalerend werkt. Raadslid Remco Trompetter is bang dat het teveel gebruikt zal worden om bijvoorbeeld daklozen te bewegen ergens weg te gaan. Hij is voorstander om, net als in Amsterdam, strikte regels in te stellen voor wanneer een wapenstok gedragen mag worden door een handhaver.