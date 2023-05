Rogiër had de lach aan zijn kont hangen en wordt geëerd met theatersporttoernooi

Circus Hakim aan de Korte Verspronckweg in Haarlem is vanavond het toneel van de grote finale van het Rogiër de Valença Theatersporttoernooi. Vernoemd naar een in 2018 overleden lid van het Haarlemse improvisatietheater TarTrek. "Hij had de lach aan zijn kont hangen", vertelt voorzitter Serge Hogervorst.

Serge Hogervorst TarTrek - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

Dat humoristisch talent wordt bevestigd door broer Peter de Valença. "Rogiër was grappig en heel scherp. Ik ben vaker bij voorstellingen geweest waarin hij speelde en dan moest ik onbedaarlijk om hem lachen. Bijna gênant om zo om je eigen broer te lachen, maar dat ging vanzelf. Hij werd natuurlijk ook omringd door andere mensen die goed op elkaar waren ingespeeld."

"Rogiër was zo grappig, maar werd ook gekweld door eenzaamheid en onzekerheid" Serge Hogervorst, TarTrek

Volgens voorzitter Serge Hogervorst had De Valença een groot improvisatietalent. "Rogiër was een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. Hij speelde al zo'n twintig jaar bij ons. Een ontzettend aardige kerel. Altijd behulpzaam en heel bescheiden, hoewel hij misschien wel de beste speler was die we ooit hebben gehad." Nalatenschap Hogervorst vervolgt: "Aan de andere kant werd hij gekweld door eenzaamheid en onzekerheid. Hij had twee bakens in zijn leven: zijn werk bij V&D in Schalkwijk en spelen bij TarTrek. Toen V&D sloot, viel die pijler weg. Uiteindelijk is hij op 30 oktober 2018 veel te jong overleden. Rogiër was net 59." Broer Peter nam na het overlijden contact op met TarTrek. Hogervorst: "Er bleek nog geld in de nalatenschap te zijn. Verbazingwekkend, want eigenlijk was Rogiër altijd blut. De nabestaanden wilden namens hem een flinke donatie doen." Het plan om een theatersporttoernooi te organiseren van dat geld was snel geboren, maar corona gooide roet in het eten. "We komen er dus nu pas aan toe. We willen het voortaan eens in de twee jaar organiseren", zegt Hogervorst. Tekst gaat door onder de foto

Theatergroep TarTrek Haarlem - TarTrek

Theatersport? TarTrek maakt improvisatietheater in de breedste zin van het woord. Misschien ken je het wel van het televisieprogramma De Vloer Op of van de korte geïmproviseerde sketches van de Lama's. Een onderdeel daarvan is theatersport. Dan nemen meerdere teams het tegen elkaar op. Het publiek noemt bijvoorbeeld een locatie of een relatie tussen twee spelers en dan gaan de spelers daarmee aan de slag. Serge Hogervorst over de 'wedstrijden': "Een theatersportwedstrijd moet je niet vergelijken met echte sport. Opvallend vaak eindigen de duels in een gelijkspel. De juryleden sjoemelen ook lekker met de cijfers en het publiek bemoeit zich er volop mee. Het publiek stemt vaak mee wie de winnaar wordt of ze gooien sponzen naar de jury als ze het niet eens zijn met de kritiek.

Broer Peter de Valença legt uit dat de donatie aan de theatergroep een logische keuze was. "Improvisatietheater was zijn lust en zijn leven. Hij heeft ons bij leven al verteld dat het geld naar TarTrek moest gaan. Het was echt een no-brainer." Op de vraag hoe Rogiër het gevonden zou hebben dat er een toernooi naar hem is vernoemd, antwoordt voorzitter Hogervorst met een gulle lach. "Dat is een hele goede vraag. Rogiër was als gezegd erg bescheiden, maar ik denk dat hij er toch wel trots op zou zijn."

"Mijn broer zou dit echt fantastisch hebben gevonden" Peter de Valença