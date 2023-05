Spot 'meervleermuizen' in de tuin: doe mee met de jaarlijkse vleermuistelling

Zoek vanavond en morgenavond rond 21.20 uur in je tuin een plek op met vrij zicht op de avondhemel, en doe mee met de Nationale Vleermuistelling. De kans is namelijk aanwezig dat je de meervleermuis ziet, een bijzondere soort die eigenlijk alleen in de provincie Noord-Holland voorkomt.

Op 12 en 13 mei is de Nationale Vleermuistelling. Carola van den Tempel is ecoloog, vleermuisonderzoeker en actief als vrijwilliger in onze provincie en vertelt dat in Noord-Holland elf soorten vleermuizen voorkomen, met name de 'gewone dwergvleermuis' en de 'ruige dwergvleermuis'. "Lang is er uitgegaan van tien soorten, maar zo'n tien jaar geleden is ontdekt dat er elf soorten zijn, en dat de 'kleine dwergvleermuis' met zekerheid is waargenomen in het waterrijke gebied van Den Ilp."

In heel Nederland komen zo'n achttien soorten voor, en volgens Van den Tempel zitten er veel soorten in de grensregio bij Duitsland en in Zuid-Limburg. Vleermuizen spelen een belangrijke rol in onze natuur. Van den Tempel: "Ze eten veel insecten die schadelijk kunnen zijn voor tuinen, groente of fruit. Ook houden vleermuizen zeker in steden de muggenpopulatie onder controle."

Tel mee

Jonker beaamt dat het heel moeilijk is om bij zonsondergang verschillende soorten te onderscheiden. De telling is dan ook vooral bedoeld om mensen te enthousiasmeren voor vleermuizen. Wil je toch een poging wagen, zoek dan vanavond rond 21.20 uur (dan gaat de zon onder) een plek op waar je vrij zicht hebt op een stuk avondhemel. "Het liefst ook met zicht op wat struiken of een boom, aangezien vleermuizen daar graag dichtbij vliegen," vertelt Jonker.

