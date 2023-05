Opgebaarde mensen uit brandend uitvaartcentrum Hoorn gehaald

In de klokkentoren van Uitvaartcentrum Dekker aan de Johannes Poststraat in Hoorn heeft vanmiddag brand gewoed. De brand begon op de begane grond maar sloeg door naar de klokkentoren. Niemand raakte gewond.

Pieter Dekker, de eigenaar van het uitvaartcentrum, vertelt dat de medewerkers erg adequaat hebben gereageerd. "Ze zagen rook in de klokkentoren en zijn op zoek gegaan naar de brand. Uiteindelijk bleek dat er een prullenbak en keukenkasje brandde. Er was wel veel rook."

Alle mensen die aanwezig waren in het pand, zijn geëvacueerd. In het uitvaartcentrum lag ook een aantal mensen opgebaard, hun lichamen zijn op tijd naar buiten gebracht.

De brand ontstond door smeulend wierook. De brand begon op de begane grond, maar later brandde ook de klokkentoren. De brandweer zette een hoogwerker in.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.