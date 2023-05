Enthousiasme én scepsis rond politieke beloftes Nieuw-Vennep: "Willen ook daden zien"

"Omdat het college al redelijk veel toezeggingen had gedaan, hebben we gezegd: laten we de moties bundelen", vertelt VVD-raadslid Katrijn Kliphuis aan NH. "Dan kunnen de voortgang beter in de gaten houden. Want het is heel leuk dat ze toezeggen dat ze mee zoeken naar een locatie voor een nieuw clubhuis voor scouting Kagiwepi, maar we willen ook daden zien."

Bij Kagiwepi zijn ze in hun nopjes met de aangenomen motie. Daarmee is er weliswaar nog geen nieuwe locatie en nog geen nieuwe clubhuis, maar 'met de steun van de partijen van de raadsvergadering zijn we verder dan we ooit geweest zijn', vertelt bestuurslid Timo Wicke. "Nu kunnen we veel meer jongeren een plek geven."