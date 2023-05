De Peiling: ik reken nog steeds op een lange hete zomer

Het is een nat en koud voorjaar. Toch zijn we de laatste jaren enorm verwend met lange hete zomers en hittegolven. Denk je dat de wisselvallige lente een voorbode is voor een kille zomer?

De natte kille lente uit zich ook in een daling van de verkoop van tuinmeubelen en barbecues. Zo is er een daling van bijna 20 procent merkbaar, aldus Tuinbranche Nederland.

Extreem nat voorjaar

Spanje en Frankrijk zuchten onder extreme droogte, terwijl wij in Nederland juist een extreem nat voorjaar hebben meldt RTLNieuws. Natter was een voorjaar bijna nooit: van 1 januari tot 7 mei viel in De Bilt 359 mm regen. Alleen 1988 was in dezelfde periode nog een klein beetje natter: bijna 363 millimeter. Niko Wanders, universitair docent hydrologie aan de Universiteit Utrecht of wij wateroverlast kunnen verwachten deze zomer: 'Er gaan deze zomer ongetwijfeld wat tunneltjes onderlopen en plassen ontstaan, maar dat is een logisch gevolg van het feit dat er onze watervoorraad er weer normaal voor staat.' Volgens de Niko Wanders heeft het Nederlandse grondwaterpeil een 'gezond niveau'. 'Vorige zomer was erg droog. Ook het begin van dit jaar verliep erg droog. Dat was ongezond en de voorraad grondwater is daardoor uitgeput. De ondergrondse emmer moest dringend aangevuld worden.'

Wat denk jij?

Gaan we weer een zinderend hete zomer tegemoet? Of denk je dat de koude natte lente een voorbode is voor een natte zomer? Ben jij bestand tegen temperaturen boven de 35 graden? Ben je bezorgd over de klimaatveranderingen?