Met applaus in raadszaal wordt uitbreidingsplan theater de Schuur omarmd

Theater- en filmhuis de Schuur mag uitbreiden. De gemeente Haarlem wil 2,5 miljoen euro investeren, om met meer bioscoopzalen het financiële gat van bijna 6 ton te dichten. Gloedvolle betogen van onder andere actrice Malou Gorter (bekend als moeder Merel in de tv-serie Oogappels, red.) namen elke twijfel bij de Haarlemse gemeenteraad weg.

Eigenlijk mag er op de publieke tribune van de raadszaal niet geapplaudisseerd worden. "Hier moet iedereen zich veilig voelen om te zeggen wat ze vinden, zonder aanmoediging of afkeuring", liet de voorzitter van de commissievergadering van de gemeenteraad gisteravond weten. Maar dat is natuurlijk lastig voor theaterliefhebbers die massaal aanwezig zijn bij de bespreking van de uitbreidingsplannen van de Schuur. Zeker als actrice Malou Gorter het woord neemt.

Betoverd

"Niets doen betekent het verlies van de Schuur", besluit ze haar persoonlijke betoog over hoe zij juist op deze plek haar liefde voor het theater ontwikkelde. "Ik heb hier gewerkt als puber in de garderobe met als bonus gratis voorstellingen bijwonen. Ik begon hier mijn carrière en speelde recent nog in de Dappere Soldaat. Ik ben betoverd door de kracht van dit theater, de troost, de schoonheid en de inspiratie."

Over de voorstelling Dappere Soldaat merkt ze nog op dat juist de eigen producties van de Schuur bijzonder zijn, om bijvoorbeeld het theater voor een diverser publiek toegankelijk te maken. "In het stuk speelden voor mensen met een gehoorbeperking tolken mee ín het stuk als acteur. Dat was een bijzondere ervaring."