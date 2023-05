Haarlemmers binden de strijd aan met de reuzenberenklauw

Het wandelbos bij volkstuincomplex Poelpoldervreugd in Haarlem is een fijne plek voor inwoners van Schalkwijk, maar het natuurgebied kampt met een flink probleem: de reuzenberenklauw. Die woekerplant is hardnekkig en kan schadelijk zijn. Natuurorganisatie IVN Zuid-Kennemerland, afvalverwerker Spaarnelanden en vrijwilligers gaan de plant zaterdag gezamenlijk te lijf.

Strijd tegen de reuzenberenklauw - IVN Zuid-Kennemerland

De reuzenberenklauw komt oorspronkelijk uit de Kaukasus en werd in de 19e eeuw in Nederland als tuinplant geïntroduceerd. Maar dat bleek niet zo'n goed idee. De plant kan in een paar maanden tijd wel vier meter hoog worden en verdringt andere soorten. Die krijgen niet meer genoeg licht door de grote bladeren van de reuzenberenklauw. Schadelijk De reuzenberenklauw kan ook gezondheidsschade opleveren. Het sap van de plant kan flinke blaren op de huid en oogletsel veroorzaken. "Dat wil je niet in zo'n wandelbos, waar veel mensen met kinderen of honden lopen", zegt Marc van Schie van IVN Zuid-Kennemerland. "Daarom zorgen we onder meer voor handschoenen en goed gereedschap. Wie mee wil komen helpen, moet wel stevige schoenen, een lange broek en een shirt met lange mouwen aantrekken. We gaan daar de komende maanden iedere twee, drie weken aan de slag. Die reuzenberenklauw groeit echt heel snel. We willen zoveel mogelijk weghalen voordat de planten gaan bloeien."

"Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar het werkt wel" Marc van Schie, IVN Zuid-Kennemerland

IVN Zuid-Kennemerland gaat regelmatig met vrijwilligers aan de slag in de natuur. Die werkzaamheden liggen rond deze tijd van het jaar stil vanwege het broedseizoen. "Deze klus kunnen we nu wel doen", zegt Van Schie. "We steken de plant uit met steekschoppen. De wortels moeten echt goed verwijderd worden. Het loof gaat op de composthoop. We willen Spaarnelanden en de gemeente een handje helpen." De natuurliefhebbers strijden nu al een jaar of drie tegen de reuzenberenklauw in het wandelbos in Schalkwijk. Marc van Schie: "Er staan daar tientallen van die dingen. Het lijkt soms een druppel op een gloeiende plaat, maar na drie jaar werpt ons werk wel vruchten af. Het lijkt wat minder te worden in ieder geval. En gelukkig staat er morgen weer een mooi groepje vrijwilligers te trappelen." De actie begint zaterdagochtend 13 mei om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur. Het verzamelpunt is bij de ingang van volkstuincomplex Poelpoldervreugd aan de Boerhaavelaan in Haarlem. Wie nog mee wil helpen, kan zich bij IVN Zuid-Kennemerland aanmelden.