Fikse domper voor AZ, maar geloof op finale blijft: "We hadden het onder controle"

De nederlaag van AZ op bezoek bij West Ham United is zuur (2-1), maar biedt wel perspectief voor de thuiswedstrijd. "Ik denk dat we de wedstrijd tot de zestigste a zeventigste minuut aardig onder controle hebben. We kregen toen de goals tegen op de manier waar we voor waren gewaarschuwd", weet Sven Mijnans.

Mijnans legde na afloop ook direct de vinger op de zere plek. "We zijn gewoon niet dodelijk genoeg voor de goal. Dat is zonde, want ik vond ons enorm goed aan de bal. Je krijgt ook energie van de voorsprong en kan dat niet belonen in de eindfase."

Mees de Wit zag -net als zijn ploeggenoot Mijnans dat AZ de wedstrijd controleerde. "We geven twee momentjes weg en de bal ligt er meteen twee keer in bij ons. Je weet van tevoren dat dit een lastige wedstrijd is en daarom waren we rustig aan de bal."

Na de openingsgoal van Tijjani Reijnders bleef AZ de dominante ploeg. "Zij komen uit een vervelende penalty op 1-1. Het begon toen hier ook te stormen en dan komen ze ook nog op 2-1."

De Wit speelt normaal niet in de basis en had het geluk dat Milos Kerkez geschorst was. "Dit is een jongensdroom: spelen in een halve finale van een Europees toernooi. Het was heel mooi en ik heb ook genoten van de fans."