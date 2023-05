De belofte van Frank Dales: bouwen aan een menselijke overheid

“We moeten niet de problemen vanaf de tekentafel willen oplossen, maar de inwoners erbij betrekken, hun kennis gebruiken en ze vertrouwen geven.” Die belofte deed burgemeester Frank Dales van Velsen donderdagavond aan zijn inwoners.

Burgemeester Dales luistert naar onderzoeker De Voogd

Dat gebeurde in het gemeentehuis van Velsen, tijdens een bijeenkomst met als kernvraag: hoe wint Velsen het vertrouwen terug van zijn inwoners? Een eerste van een lange reeks, als het aan de gemeente ligt. Tijdens deze eerste editie zaten er vooral raadsleden en vertegenwoordigers van instanties in de zaal, wat enigszins ongemakkelijk voelde. De bedoeling is echter dat de gemeente met de volgende sessies de wijken ingaat, om met bewoners te spreken. De avond begon met een lezing van onderzoeker Josse de Voogd, een van de auteurs van de ‘Atlas van Afgehaakt Nederland’. Hij deed onderzoek naar de lage opkomst van kiezers in Velsen, die net onder de 50 procent ligt. De cijfers liegen er niet om. In Velsen-Noord bijvoorbeeld, is het vertrouwen in de politiek het laagst en stemt slechts 11 procent van de kiezers op de gevestigde partijen. Na de lezing volgde een discussie met het publiek.

Ik ben de politiek ingegaan om de wereld mooier te maken Burgemeester Frank Dales

Burgemeester Frank Dales van Velsen toonde zich tijdens zijn openingsspeech kwetsbaar en sprak over het belang van het bouwen aan vertrouwen. “Dit onderwerp raakt mij enorm. Ik ben de politiek ingegaan om de wereld mooier te maken, maar als je dan ziet dat de opkomst tijdens verkiezingen in mijn gemeente onder de 50 procent is, dat er een spandoek hangt met ‘Dales, functie elders’, dan gaan bij mij alle alarmbellen af.”

Burgemeester Frank Dales staat bij een protestbijeenkomst tegen de asielboot inwoners van in Velsen-Noord te woord - NH Nieuws / Thomas Jak

De kwestie rondom de asielboot in Velsen-Noord is tekenend voor de situatie. Hoewel Dales aanvankelijk had toegezegd dat het schip maar zes maanden zou blijven, kreeg hij later een verzoek van het ministerie om de termijn te verlengen. Dales weigerde aanvankelijk, omdat hij zijn belofte aan de inwoners wilde nakomen, maar moest toch overstag gaan. Het heeft een diepe wond geslagen. Dat de inwoners van Velsen-Noord hem als boeman zien, dat begrijpt hij. In de ogen van de inwoners is hij het gezicht van de overheid, ook al was het een besluit van het ministerie, zo verklaarde Dales.

Het is een opeenstapeling van jarenlange frustratie Onderzoeker Josse de Voogd

Omwonenden gaven aan dat het probleem niet zozeer lag bij de aanwezigheid van asielzoekers, maar vooral bij het schenden van afspraken. Ook De Voogd stelt dat kwesties als de asielboot niet op zich staan. “Het is een opeenstapeling van jarenlange frustratie en gebroken beloften.” Wat volgens De Voogd kan helpen is niet de asielboot weghalen uit Velsen-Noord, maar ook vluchtelingen opvangen in bijvoorbeeld Santpoort. “Dan zien inwoners dat de pijn eerlijk wordt verdeeld.” De vraag is of het vertrouwen nog wel is terug te winnen. Daar zal meer voor nodig zijn dan een reeks bijeenkomsten, realiseerde iedereen zich. Tijdens de paneldiscussie benadrukten de deelnemers ook de rol van de inwoners zelf. Die moeten meer initiatief tonen, elkaar opzoeken en waar het niet lukt, moet de overheid faciliteren. Kwetsbare groep De burgemeester was blij met de aanbevelingen die de Voogd deed. “Wat me bijblijft is dat je je ook moet richten op de middengroep. De mensen die teveel verdienen om in aanmerking te komen voor de toeslagen, maar niet kunnen aanhaken bij de rest van de samenleving. Dat maakt deze groep kwetsbaar. En zorgen in je besluitvorming de groepen meeneemt die niet gehoord worden. Mensen die een advocaat kunnen inhuren of een goed verhaal kunnen houden, die zorgen wel voor zichzelf, maar wie zorgt voor de kwetsbare groep, die het lastiger kunnen verwoorden.”