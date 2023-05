Grote storing legt communicatiesysteem hulpdiensten Amsterdam plat

Portofoonsysteem C2000, waarmee hulpdiensten met elkaar communiceren, kampt vanavond met een grote storing. In verschillende regio's, waaronder Amsterdam, moesten de hulpdiensten tijdelijk overschakelen op een andere manier van communiceren. De storing zorgt in Amsterdam vooralsnog niet voor problemen in de hulpverlening, aldus een politiewoordvoerder. Het alarmnummer is gewoon bereikbaar.

Rond 19.45 uur werd er vanwege de storing opgeschaald naar GRIP 1, waarbij de hulpdiensten gecoördineerd samenwerken in crisissituaties. In Amsterdam kwam daarvoor een team samen op het hoofdbureau van de politie.

Rond 21.30 uur meldde een politiewoordvoerder dat het C2000-systeem in de regio Amsterdam weer naar behoren werkt. "Echter weten we niet of het systeem het de komende uren naar behoren blijft doen. Uit voorzorg stemmen we daarom nu af welke stappen we kunnen nemen."

Haperend systeem

Het C2000-communicatiesysteem is al langer een zorgenkindje. Half april liet minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid nog weten dat zij verwacht dat de problemen met het haperende systeem de komende jaren zal toenemen.

Al verschillende keren liet het communicatiesysteem het de afgelopen maanden afweten. Het gebrek aan communicatie kan in sommige gevallen voor levensgevaarlijke situaties zorgen.