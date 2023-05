Ontsnapte tbs'er opgepakt in Noord: "Hij heeft geluk dat we hem niet zelf hebben gepakt"

Bezoekers van het Buikslotermeerplein zaten vanmiddag nog vol met vragen nadat even daarvoor een ontsnapte tbs'er werd opgepakt. Bert O., die maandag er vandoor ging tijdens zijn begeleid verlof, bleek zich op het plein in Noord op te houden. "Hoe is 'ie hier gekomen vanuit Nijmegen? Niet op de fiets lijkt me."

O. leefde in de Pompekliniek in Nijmegen, maar hield zich sinds maandag schuil. Hij ging er op een fiets vandoor tijdens zijn begeleid verlof buiten de kliniek. "Die begeleider had hem neer moeten meppen. Lijkt me makkelijk", aldus een voorbijganger.

Een ander is verbaasd dat O. vanuit Nijmegen helemaal in Noord wist te komen. "Wel een beetje vreemd dat dit allemaal kan gebeuren met die tbs'ers die zomaar vrij kunnen lopen en kunnen gaan wanneer ze maar willen. Dat daar geen toezicht op is."

"Hij heeft geluk dat we hem niet zelf hebben gepakt, maar het is goed dat hij weer achter de tralies zit."