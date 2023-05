Sen bereidt zich voor op volgend raceweekend, de Red Bull Ring in Oostenrijk

In het aankomende Hemelvaartweekend wordt het weer spannend voor Sen Roodenburg uit Krommenie. Samen met zijn teamgenoot Gianni van de Craats mag hij weer gaan racen. Deze keer is dat op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Het is een nieuw circuit voor de jongens en voor het Bas Koeten team. "Ik heb er gewoon heel veel zin in", roept Sen.

Hij heeft thuis al wel kunnen oefenen. Vooraf heeft hij vele rondjes moeten rijden in de simulator. "We moesten bij het team simulator data inleveren. Om ons zo een beetje goed te kunnen voorbereiden op de race." Ook krijgen ze een extra moment om de baan te verkennen. Op de dag voor de race mogen ze nog wat extra rondjes met de supercars mee rijden.

Het gaat een gave race voor de 18-jarige Sen worden. Dit is de eerste keer dat hij mag rijden op het Oostenrijkse circuit. "Spannend vind ik het nooit. Ik zie wel wat het is en ik ben er niet zo bang voor dat het verkeerd zal gaan."

Sen kijk positief naar de wedstrijd en is niet bang voor de extra tegenstanders die hij krijgt. "We rijden samen met de Italiaanse BMW M2 cup, dus het ligt er een beetje aan hoe goed zij zijn. Zolang ze mij en Gianni er maar niet afrijden." Ze hebben nog niet eerder met de Italianen gereden, dus Sen durft nog niet te zeggen op welke plek hij zal finishen. "Het zou zomaar kunnen dat we daar ook goed mee kunnen vechten."

Bij het Nederlands Kampioenschap denkt Sen dat ze weer op het podium komen te staan. "We gaan natuurlijk altijd voor een de eerste plek. Als ik een podium plek heb, ben ik tevreden."

Sen heeft er veel zin in. Het is een nieuwe baan voor hem en heeft al best wat geoefend. Toch zijn er stukjes van de baan waar hij wat minder vertrouwen in heeft. "De eerste bocht na het lange rechte stuk, gaat nog wel een lastige bocht kunnen zijn." Hij kijkt er wel naar uit. "Spa is mijn lievelingscircuit, maar de Red Bull Ring is ook voor de F1 dus ja dat is best bijzonder dat ik daar ook gewoon mag rijden."