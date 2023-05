Nieuw jasje voor de OBA in Molenwijk: "Een groot glazen buurtcafé"

Een bibliotheek moet meer zijn dan een plek zijn waar je boeken kan lenen. Dat vonden de inwoners van Molenwijk in Noord. Ze gingen in gesprek met het stadsdeel en de OBA. Mét succes: Na een maandenlange verbouwing werd de nieuwe bibliotheek vandaag feestelijk geopend: "Heel, heel erg blij mee".

Dat de OBA in Molenwijk een flinke verbouwing achter de rug heeft is alleen al aan de buitenkant goed te zien. Zo is het gebouw een grote glazen uitbouw in de vorm van een kas rijker. In de kas zit een nieuwe horecagelegenheid gevestigd, waar mensen een kopje koffie kunnen drinken als ze een boek willen lezen of toevallig in het winkelcentrum zijn: "De kas is nu een buurtcafé geworden", aldus directeur Martin Berendsen.

Minder lezen

Wethouder Marjolein Moorman was ook aanwezig: "Ik ben ontzettend blij, vooral omdat ik veel blije bewoners zie. Die hebben er hard voor gestreden." Moorman sprak onder andere over de essentiële rol die de bibliotheek vervult bij kansengelijkheid: "We zien dat 44 procent van de kinderen nooit meer een boek leest, terwijl het zo goed is voor je ontwikkeling en ook zo leuk. We hebben ook te maken met een steeds groter percentage laaggeletterdheid. De kansen in je leven worden daardoor kleiner. De bieb kan daarin een belangrijke rol in spelen."

Of de verbouwing er ook daadwerkelijk aan bijdraagt dat jongeren meer naar de bibliotheek gaan en meer gaan lezen is nog de vraag. Al denkt Berendsen dat de metamorfose in ieder geval goed is geweest voor het imago van de bibliotheek: "Kom nooit meer bij mij met het woord stoffig, kom eerst maar eens kijken."