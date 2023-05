Politie zwaarbewapend naar man met nepwapen Beverwijk: "Niet van echt te onderscheiden"

Meerdere politiewagens in Beverwijk zijn vanmiddag met zware vesten aan naar een auto gegaan met daarin een nepwapen. Een voorbijganger deed de ontdekking en belde de politie. Vals alarm, bleek dus uiteindelijk. Maar het hebben van zo'n imitatiewapen kan gevaarlijk zijn. Volgens de politie "niet van echt te onderscheiden".

De politie stelt dat een man rondom fastfoodketens aan de Parallelweg in Beverwijk in zijn auto stapte, volgens een voorbijganger met een wapen op zak. De bewuste man zat vervolgens langere tijd in zijn auto, met dus op een echt lijkend vuurwapen.

Een politieagent deelt op Twitter een foto van het imitatiewapen dat ze aantroffen, toen ze met volle bezetting naar de man reden. Volgens de politie is het nepwapen niet te onderscheiden van een echt exemplaar. Hij zette het bewuste imitatiewapen op de foto, samen met zijn eigen dienstwapen.

Met getrokken vuurwapen

En daarmee probeert hij te laten zien dat het verschil nauwelijks te merken is. "Als je hiermee rondloopt, loop je dus het risico dat de politie je met getrokken vuurwapens aanhoudt", vervolgt de agent.

