Lieftinckmonument wordt verplaatst in Muiderberg: "Iedereen kreeg een tientje"

Het Lieftinckmonument is een bekend fenomeen in Muiderberg. Vroeger kwam er water uit de pomp, maar deze functie heeft het monument al een hele tijd niet meer. Vandaag wordt het monument verplaatst naar een plek waar het water wel kan stromen.

Lieftinckmonument in Muiderberg wordt verplaatst - NH Nieuws

Het Lieftinckmonument bestaat uit een Lieftinck-tientje en een pomp. De pomp werkt niet meer op de huidige locatie, vandaar dat deze wordt verplaatst. "Vier jaar geleden werd de kraan niet meer opengezet en wij vinden dat een monument dat ontworpen is als pomp, dat daar ook water uit moet komen", zegt Initiatiefnemer Harry Mock.

Het monument is vernoemd naar meneer Lieftinck, de minister van Financiën in de naoorlogse periode. Voor veel mensen is hij nog steeds bekend door het tientje van Lieftinck.

Bijdrage aan wederopbouw

Jocke Overhage is de kunstenares van het monument. "Na de oorlog kreeg iedereen een geldzuivering, dus iedereen kreeg een tientje om al het zwarte geld uit de wereld te helpen. Dit heeft geholpen met de wederopbouw van Nederland, daarom heb ik dit gemaakt."

Het monument stond altijd op de Dorpsstraat in Muiderberg, maar sinds gistermiddag is het verplaatst naar het pleintje aan zee, op de kruising van de Zeeweg en de Badlaan. Deze plek wordt veel bezocht door buurtbewoners en strandbezoekers.