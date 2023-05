Nostalgische muziektent terug op de Breestraat in Beverwijk “Weer een Breetje pikken”

De Breestraat in Beverwijk zal vanaf vandaag nog een stukje gezelliger worden. Beverwijkers Rob Tolman, Peter Veldhuis en René van Zutphen hebben, in de voetsporen van Frans Thöne, een inklapbaar muziekpodium gekocht voor op het voormalige Thönepleintje op de Breestraat. En die zal vandaag voor het eerst de winkelstraat voorzien van muzikale entertainment.

Daarom zijn de mannen op zoek gegaan naar een nostalgische tent en deze vonden ze in Nijverdal. "Deze prachtige tent is een stuk techniek waar je U tegen zegt. En die kunnen we op locatie opbouwen en afbreken en weer in de stalling plaatsen. Het was een mooie uitdaging om dit alles voor elkaar te krijgen."

Volgens Peter Veldhuis was er in het verleden veel extra gezelligheid op het Thönepleintje, zoals optredens en muziek. Maar met de verbouwing van de winkelstraat is de muziekplek verdwenen en niet meer teruggekomen. "Het zou toch fantastisch zijn als we dat soort activiteiten terug zouden kunnen krijgen, voor het publiek en de winkeliers. Het verbindt de mensen weer."

Toch was het nog wel even zoeken om de tent op te bouwen en af te breken, zegt Rob. "Bij de oefening zijn we daar met zes of zeven mensen mee in de weer geweest. Bert Wolbers was erbij om aanwijzingen te geven. Je ben toch wel zo’n 45 minuten tot een uur bezig om de tent neer te zetten en een half uur, drie kwartier, om hem in elkaar te klappen."

Frans Thöne

De muziektent is ter nagedachtenis van Frans Thöne. Hij was vroeger voorzitter van de winkeliersvereniging. "Het was een zeer inspirerende man die veel ideeën uitgewerkt heeft en activiteiten opgezet heeft voor het centrum van Beverwijk", herinnert Peter zich.

Een van deze acties was de vaste muziektent op de Breestraat, die in de volksmond het Thönepleintje genoemd werd. Frans overleed in juli 2020 op 90-jarige leeftijd.

Het is de bedoeling dat de muziektent tien keer dit jaar op de Bree verschijnt, meestal op zaterdag maar ook op een enkele zondag. René van Zutphen, muzikant en schrijver van het officieuze Beverwijkse Volkslied 'De Wijk', is verantwoordelijk voor de programmering van de acts.

Zelfs Ierse bandzanger op bezoek

"Zaterdag trapt André Uitgeest, zanger van Ierse bandje Dockside, af. Daar gaat hij het publiek wel mee vermaken. Voor de overige data ga ik wat mensen vragen of ze er zin in hebben. Sowieso hebben mensen al laten weten dat ze willen komen spelen."