Mooi, al dat extra geld - maar bij het Flevoparkbad hebben ze wél een paar wensen

Het college heeft in de voorjaarsnota 32,6 miljoen euro opzij gezet voor een flinke uitbreiding van het Flevoparkbad. Het buitenbad in Oost krijgt twee extra baden, waarvan één binnenbad. Vrijwilligers en vaste bezoekers zijn blij, maar hopen dat de gemeente oog heeft voor hun wensen. "Ik kom hier al 20 jaar, hè."

En al heeft de vereniging formeel niet veel te zeggen over hoe de 32,6 miljoen euro besteed gaat worden, De Vries heeft wel een paar ideeën. Een nieuwe, duurzame ketel voor de verwarming van de baden bijvoorbeeld. "En op dit moment zijn we open van eind april tot begin september. Wij hopen dat dat opgerekt kan worden, van begin april tot eind november."

Niet zo gek dus dat ze wel wat kanttekeningen plaats bij de gemeentelijke miljoenen die naar het Flevoparkbad stromen. Vooral het binnenbad houdt de gemoederen onder de zwemmers bezig. "Dit is een buitenbad. We zitten middenin een park. Het binnenbad wordt een hoog gebouw. Dat moet wel passen bij de omgeving."

"Hoor je dat?" Anneke de Vries houdt een vinger omhoog en kijkt naar boven. Het mag dan een grijze dag zijn en licht regenen, door het gekwetter van de vogels en het piepjonge groen van de bomen ligt het Flevoparkbad er onwaarschijnlijk pittoresk bij. "Mooi he? In buitenlandse kranten zijn we wel eens uitgeroepen tot het mooiste bad dat ze kennen. En dat is het."

Dan zou het park alleen de wintermaanden dicht zijn. Maar als het aan De Vries ligt, blijft haar Flevoparkbad heel het jaar open. "Dat hebben we tijdens corona al gezien bij het De Mirandabad. Zwemmen terwijl het sneeuwt, dat was fabelachtig mooi."

Haar wensenlijst is duidelijk, maar een strijd met de gemeente ligt volgens De Vries niet voor de hand. "We hebben enorm veel vertrouwen in de gemeente. We hebben een mooie samenwerking dus we hebber er alle vertrouwen in dat het goedkomt."