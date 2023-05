Kritiek op verhoging toeristenbelasting: "Gewoon graaien"

Koninklijke Horeca Nederland is niet te spreken over de vandaag aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting. De toeristenbelasting was al de hoogste van Europa en wordt nog een euro (van 3 naar 4 euro) en 1 procent hoger per hotelovernachting (van 7 naar 8 procent).

Volgens de branchevereniging is de focus op het aantal toeristenovernachtingen 'veel te eenzijdig'. Het zou juist leiden tot 'minder zakelijke gasten en meer happy few gasten'. "Met nog hogere tarieven prijs je de stad uit de markt die je toch wilt bedienen om er als stad toeristenbelasting te verdienen."

Koninklijke Horeca Nederland voorspelt dat de verhoging gevolgen heeft. "Het verplaatsen van overnachtingen naar buiten de stadsgrenzen en het dag-bezoek binnen de stad blijft. Dat betekent opgeteld niet meer belastingopbrengsten, minder diversiteit in het aanbod van onder andere diensten, winkels, cultuur en horeca en minder investeringen in duurzaam verblijf."

Het is niet uitgesloten dat het bij deze verhoging blijft. In de voorjaarsnota staat dat de toeristenbelasting in de begroting van 2024 mogelijk gebruikt kan worden 'als instrument om het toerisme te reguleren en de leefbaarheid te verbeteren'. "Bezoekers zijn en blijven welkom in de stad, maar dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de stad en van Amsterdammers", schrijft de gemeente in het document.

De toeristenbelasting wordt geheven bij overnachtingen. Toeristen betaalden bij een hotelovernachting een vast bedrag van drie euro en daarnaast een percentage van 7 procent van je hotelovernachting. Dat gaat vaste bedrag gaat naar vier euro en het percentage naar 8 procent. In het geval van een hotelovernachting die honderd euro kost, is de toerist die nacht straks dus 12 euro aan toeristenbelasting kwijt.