Motie-regen moet Venneps vertrouwen in lokale politiek herstellen: dit staat er op het spel

Een drukke avond voor leden van de Haarlemmermeerse gemeenteraad. Zij moeten tijdens een speciale raadsvergadering stemmen over maar liefst acht moties over Nieuw-Vennep. De moties zijn ingediend na een bezoek van de raad aan het dorp, waarmee Vennepers wilden laten zien dat hun dorp vaak het ondergeschoven kindje is.

Motie 1: Geef Scouting Kagiwepi de ruimte

De locatie van de scouting is niet meer geschikt: het is te klein, toe aan renovatie en bevindt zich middenin een woonwijk. Waar de scouting in 2007 vijftig leden had, zijn er nu 215 leden en is er zelfs een wachtlijst. De scouting is een belangrijke plek voor jongeren in het dorp en daarom moet, volgens de indieners van de motie, zo snel mogelijk op zoek gegaan worden naar een nieuwe locatie.

Motie 2: Maak werk van de beschikbare ruimte in de Witte Kerk

Trudie van 't Hull van de VVD roept om beter gebruik te maken van ruimtes. In Nieuw-Vennep is er namelijk een tekort aan ruimten voor bedrijven en organisaties. Tegelijkertijd staan er in het dorp veel ruimten leeg, zoals in de Witte Kerk. "We moeten meer samenwerken en gebruikmaken van elkaars kwaliteiten", vertelt ze. "Dan komt Nieuw-Vennep er alleen maar sterker uit."

