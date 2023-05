"In één klap rechtop in bed": buurtbewoners Hoorn enorm geschrokken van explosie

De schrik zit er flink in bij de bewoners van de boogschutter in Hoorn. Zij waren afgelopen nacht in één klap wakker door een extreem harde knal, vermoedelijk zeer zwaar vuurwerk. "Die explosie kwam echt uit het niets."

Een hoopje glas, met de bezem bij elkaar geveegd, herinnert aan de puinhoop die de explosie een aantal uur eerder veroorzaakte. Naast de voordeur werd ook de brievenbus van de woning vernield.

Verderop in de straat is het een dag als andere anderen. "Een knal? Ik heb niks gehoord. Als ik slaap, dan slaap ik", zegt een voorbijganger. Maar rondom de woning van het slachtoffer zit de schrik er wél flink in.

Keiharde knal

Bijvoorbeeld bij een buurvrouw die haar hond uitlaat. Ook zij was rond 4.30 uur in één klap wakker. "Het was een keiharde knal. Ik dacht eerst dat het voor mijn eigen deur was, zó hard was het. Ik weet niet wat het was, maar het leek wel een bom. Ik ben er behoorlijk van geschrokken. Het is hier om de hoek."

De politie doet onderzoek naar het voorval en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. "Ik ga de camerabeelden even terugkijken, misschien staat er iets op waar de politie iets aan heeft", zegt de buurvrouw.

Bewoner niet thuis

De bewoonster is zelf donderdagmiddag niet thuis en zou op vakantie zijn. Buurman Matthew zat ook direct rechtop in bed. "Die explosie kwam echt uit het niets. Het was: boem! Eerst vond ik het een beetje eng. In deze buurt gebeurt eigenlijk nooit iets, het is rustig. Daardoor schrik je misschien nog wel meer."

Drie deuren verder woont Jean-Paul. Hij komt uit Zuid-Afrika en woont sinds een jaar of vijf in Nederland. "Ik ben helaas wel wat gewend. Dit was volgens mij niet zomaar vandalisme. Ik denk dat ze probeerden in te breken. Dat ze wisten dat er niemand thuis was. Inbraken gebeuren vaak aan het einde van de nacht. Het is hier een rustige wijk, maar ik denk dat iemand het in de gaten heeft gehouden. We stonden na de knal al snel met een aantal buren buiten, maar hebben niemand gezien."

De buurvrouw gaat met de hond weer naar binnen. "Het is een lange dag zo, vanavond maar op tijd naar bed."