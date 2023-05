Stress en enorme prestatiedruk: hoe eindexamenleerlingen omgaan met de zenuwen

De centrale schoolexamens zijn vandaag van start gegaan. Hierdoor is het einde van de middelbare schooltijd voor veel leerlingen in zicht. Bij veel scholieren zorgt dit voor spanningen. Op het Jac. P. Thijsse College in Castricum hebben leerlingen diverse hulpmiddelen meegenomen in de hoop de examenstress zo te verminderen.

Voor het eerst sinds corona zijn er geen versoepelingen tijdens de eindexamens. Leerlingen die dit jaar de examens maken, moeten deze dus geheel op eigen kracht maken. NH ging langs op het Jac. P. Thijsse College om te kijken of leerlingen manieren hebben bedacht om toch nog met een beetje meer kracht en geluk de examenperiode in te gaan.

Isa van 17 jaar heeft net haar eerste eindtoets achter de rug, maar heeft nog wel flink wat zenuwen voor aanstaande periode. Door de stress die ze ervaart, sport ze meer dan normaal. "Ik ga extra veel sporten om zo toch mijn hoofd leeg te maken. Dat voelt heel fijn."

Moeilijke concentratie

Een aantal scholieren neemt zelfs bepaalde spullen mee de examenzaal in. Zo heeft Lale (17 jaar) een stressbal meegebracht. "Als ik mij niet zo goed kan concentreren, heb ik toch iets in mijn hand waar ik in kan knijpen. Ik denk dat dit mij wel gaat helpen tijdens het examen."

Aan extra energie hebben leerlingen ook gedacht. Floris (19 jaar) heeft dextrotabletten meegenomen. "De toets duurt drie uur, na een uur of twee word ik wel moe en dan kan ik mij minder concentreren. Ik hoop dat als ik dan een dextro neem, ik mijn concentratie terugkrijg."

Gelukspoppetjes en kalmerende spray

De middelbare school probeert zelf ook de leerlingen op hun gemak te stellen in de examenzaal. Zo vertelt Jennifer Hormann, teamleider van 5 havo en 6 vwo: "Tien minuten voordat het examen officieel gaat starten, zeggen we dat iedereen stil moet zijn. We merken heel erg dat dit helpt."

Jennifer ziet dat leerlingen zelf ook hulpmiddelen gebruiken om de examens door te komen. "Leerlingen hebben bijvoorbeeld kauwgom, kalmerende spray of gelukspoppetjes mee." Maar niet alles kan ze - helaas - toelaten. "Sommige leerlingen willen grote koptelefoons opdoen tijdens de examens, dat mag uiteraard niet."