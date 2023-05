Alerte buurtbewoners van belang bij autobranden, maar 'pakkans is heel klein'

Haarlem Schalkwijk kampt de afgelopen dagen met meerdere nachtelijke autobranden. De politie vermoedt brandstichting en onderzoekt of er verbanden zijn tussen de voertuigbranden. Volgens criminoloog Anton van Wijk zijn zulke zaken voor de politie heel ingewikkeld. "Ik zeg weleens: het bewijsmateriaal gaat in vlammen op. De pakkans is heel klein."

Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

De afgelopen dagen zijn er meerdere brandende voertuigen aangetroffen in de Bertha von Suttnerstraat, in de Waddenstraat en in de Doctor Schaepmanstraat en Rudolf Slanskystraat. Anton van Wijk is criminoloog bij Verinorm en heeft onderzoek gedaan naar 'seriematige brandstichters' en stelt dat voertuigbranden heel lastige zaken voor politie zijn. Volgens hem is de dadergroep van voertuigbranden heel gevarieerd. "Als politie weet je niet of je moet zoeken naar een groep, een solist, of een dronken man uit de kroeg die om 2 uur 's nachts besluit een auto in de brand te steken."



Volgens Van Wijk bestaat dé brandstichter dan ook niet. "Het zijn vaak mannen die solistisch handelen, maar het komt ook voor in groepen." De seriematige brandstichter is vaak een man met psychologische problemen op het gebied van alcohol, relaties en financiën. "Brandstichten is dan een uitingsvorm van frustratie, ze genieten indirect van de aandacht.

Alerte buurtbewoners zijn erg belangrijk en kunnen tips geven die doorslaggevend zijn Anton van Wijk, criminoloog bij Verinorm