Miljoenen euro’s voor Kanaalpark dat natuurgebieden Dijk en Waard moet verbinden

En dat is nodig, stelt wethouder Nils Langedijk tegen mediapartner Dijk en Waard Centraal . Want waar veel huizen dicht op elkaar worden gebouwd, moet ook ruimte zijn voor groen. "We willen de komende jaren tienduizenden woningen bouwen en daar horen ook voorzieningen bij. En een groot landschapspark in het midden van de gemeente hoort daar ook bij."

Onder het 'Programmaplan Kanaalpark' vallen in totaal veertig kleinere projecten zoals bruggen over het kanaal en de provinciale weg N242, maar ook een ontmoetingsplek voor jongeren, verschillende wandelpaden en een pont over het kanaal. Tot 2030 moeten ongeveer 25 van de 40 projecten tot stand zijn gekomen.

6,5 miljoen euro

Daar hangt een prijskaartje aan. Wethouder Langedijk denkt zo'n 6,5 miljoen euro. "Het Kanaalpark staat voor meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mensen. Dit park moet de verbinding worden tussen het Geestmerambacht, de Groene Loper, het Park van Luna en het Oosterdel."

In het project zijn verschillende lopende zaken meegenomen, zoals de renovatie van de sluis in Broek op Langedijk en hondenlosloopgebieden in de wijk Broekhorn. "We lanceerden de afgelopen tijd veel afzonderlijke projecten, maar we misten het cement er tussen. Willen we één Dijk en Waard zijn, dan moeten we meer doen om Langedijk en Heerhugowaard te verbinden."

De 6,5 miljoen euro die nodig is voor het plan wordt halverwege juli besproken in de gemeenteraad.